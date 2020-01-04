Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Zonguldak'ta uyuşturucu maddelerin yanı FETÖ yayınının da ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 700 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin lira ele geçirildi. Operasyonun dikkat çeken detayı ise mahkemelerce yasaklı olan FETÖ'ye ait bir yayın oldu. Gözaltına alınan A.B., O.O., S.Ö. ve B.B. isimli şüphelilerden birinin evinde hakkında toplatma kararı bulunan FETÖ'ye ait yayın ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra FETÖ'ye ait yayın ile adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 4 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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