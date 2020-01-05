Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, 11.00 sıralarında AlaplıAkçakoca yolu Kavukla Altı mevkisinde yaşandı. Ramazan A., idaresindeki 67 SN 911 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak ters durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ekipleri sevk edildi.

Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

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