Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durdu Uslu (66), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Yedigelli köyünde meydana geldi. Aynı köyde yaşayan Ali Uslu, annesinden haber alamayınca meraklanıp, evine gitti. Eve giren Ali Uslu, annesini yatağında hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durdu Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Durdu Uslu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durdu Uslu'nun, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
ZONGULDAK
05 Ocak 2020 Pazar
- İMSAK 06:40
- GÜNEŞ 08:12
- ÖĞLE 13:03
- İKİNDİ 15:22
- AKŞAM 17:43
- YATSI 19:10