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Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e gönderildi. Üniversite eğitimi için Zonguldak'ta yaşayan genç kızın bavulları da cenaze aracına konuldu. Genç kızın arkadaşları ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Dün akşam saatlerinde Kirazlı Yayla mevkisinde H.C.A. idaresindeki 67 AC 719 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. 40 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan O.D. ile E.Y.'nin yanı sıra sürücü H.C.A. yaralandı. Ancak 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara olay yerinde yaşamını yitirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Patoloji Laboratuvarı Bölümü'nde öğrenim gören genç kız için sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemi tamamlandı.

Genç kızın cenazesi tabuta konularak cenaze aracına yüklendi. Genç kızın yakınları ve öğrenci arkadaşları morg önünde gözyaşlarına boğuldu. Taşkara'nın eşyalarının yer aldığı bavulları da tabutunun yanına konuldu. Taşkara'nın cenazesi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verilecek. Otomobilin sürücüsü H.C.A. ise, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna getirilen H.C.A.; işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilecek.

ZONGULDAK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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