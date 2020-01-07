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Zonguldak'ta dalga boyu 7 metreye ulaştı

DHA

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Limanda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu.

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Limanda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu.
Kentte sabah saatlerinde yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Çöp yığınları limanda kıyılara vurdu. 

ZONGULDAK

07 Ocak 2020 Salı

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