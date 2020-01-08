Umre ziyaretinde hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde umreye giden kadın kutsal topraklarda vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Umre Organizasyonu ile 20 günlük 14. turla kutsal yolculuğa çıkan 87 umreciden biri olan Perşembe beldesinde yaşayan Nimet Ataman Medine'de vefat etti. Mescidi Nebi'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Sandallar köyü Kadirefendioğlu Mahallesi'nde yaşayan Nimet Ataman için gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş cenaze merasimine katılarak yakınlarına taziyede bulundu.

ZONGULDAK 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

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