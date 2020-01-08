Zonguldak'ta yağışla birlikte liman sarıya döndü

Zonguldak'ta etkili olan yağış ve rüzgarla birlikte liman içerisi çamur rengini aldı.

Kent merkezinde etkili olan yağış ile birlikte rüzgar da etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte rüzgarın hızı saatte 23 kilometreye yükseldi. Yağışla birlikte Üzülmez ve Çaydamar derelerinin getirdiği çöpler de limana doldu. Liman Caddesi'nde oluşan dalgalar sebebiyle balıkçı tekneleri de liman içerisinde demirledi. Liman içerisinde oluşan çamur sebebiyle adeta sarıya boyandı.

Meteoroloji yetkilileri; rüzgarın Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

ZONGULDAK 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

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