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Zonguldak’ta heyelan: 3 ev boşaltıldı

İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde şiddetli yağıştan meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Zonguldak’ta heyelan: 3 ev boşaltıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde şiddetli yağıştan meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Heyelan, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hasanoğlu Sokak’ta meydana geldi. 3 gündür davam eden şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Mahalle muhtarı ve çevre sakinleri durumu AFAD, polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaptı. AFAD ve belediye ekipleri heyelan nedeniyle tehlike altında kalan 3 evi boşaltarak bölgede güvenliği sağladı.

Meydana gelen olayla ilgili bilgi veren Bölüm Mahalle Muhtarı Gündüz Cora, “Şuan aşağıya iniş yolu tamamen kapandı. Kayma suyla beraber devam ediyor vatandaşlar mağdur. İnşallah yarın yetkililer gelir ne yapılacaksa onlar kararını verir. Biz de gecenin ilerleyen saatlerine kadar bekleyeceğiz” dedi. Olayın meydana geldiği saatte evde olduğunu ifade eden mahalle sakini Nihat Aygün ise “Olay akşam saat 18.00 gibi başladı, bir saat kadar bir durma yaptı. Sonra tekrar devam etti. Şuan burada toplam 7 ev etkilendi ama bu gece sabaha karşı ne olur bilmiyoruz. Üst kısımda bir mezarlık var, tehlikeye girer mi girmez mi bilmiyorum. Çünkü kayma devam ediyor. Daha çok aşağıdaki evler sıkıntıda çünkü burada bulunan yığın aşağıya doğru gidiyor. Tehlikede olan 3 ev AFAD ve belediye tarafından boşaltıldı. İnşallah durur Belediye Başkanımız ve AFAD müdürümüz buradaydı. İnşallah durur şuan bir can kaybı yok. Tek tesellimiz bu." şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

09 Ocak 2020 Perşembe

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