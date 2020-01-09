TTK’ da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.

İddiaya göre, 08.0016.00 vardiyasında çalışan Cemrecan Çakmak isimli madenci üretim noktasında çalıştığı sırada yer üstüne kömür çıkartırken posta aracına çarpması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Çakmak, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaburgasından yaralanan Cemrecan Çakmak, hastanede tedavi altına alındı. İşçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.