Kdz. Ereğli MÜSİAD Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Kdz. Ereğli Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdülkadir Çınar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlara yansıtılması noktasında zorlu koşullara rağmen görev yapan gazetecilere çalışmalarında başarılar dileyen Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar yazılı olarak yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 59. yıl dönümüne gelmiş bulunmaktayız. Bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle hali hazırda tüm basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü”, şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

ZONGULDAK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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