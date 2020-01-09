Eski öğretmen öğrencinin başına demir çubukla vurdu

Zonguldak’ta bir lisede fizik öğretmeni iken psikolojik sorunları nedeniyle geri hizmete çekilerek memurluk yapan şahsın, eski kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kozlu ilçesindeki Endüstri Meslek Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda fizik öğretmeni iken psikolojik rahatsızlıklarından dolayı geri hizmete çekilen ve memur olarak görev yapan 34 yaşındaki Ş.Ö., eski kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü 4. sınıf motor bölümü öğrencisi 18 yaşındaki T.T.'nin başına demir çubukla vurdu. Kafasından yaralanan öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Başından ve kulağından yaralanan T.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ş.Ö. ise Kozlu Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.