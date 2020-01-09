Emniyet müdürlüğü inşaatı için yapılan kazıda top mermisi bulundu

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ZONGULDAK'da, Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında iki top mermisi bulundu.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası yapımı için temel kazısı yapan işçiler, iki top mermisi buldu. Toprakla kaplı iki top mermisinin ne olduğunu anlamayan işçiler, satmak için hurdacıya götürdü. Hurdacının top mermisi olduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski yıllardan kalma top mermilerini koruma altına aldı.



ZONGULDAK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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