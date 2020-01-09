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Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Kazıda bulundu, hurdacıya gidince top ...

İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde inşaatı devam eden Kaymakamlık binasında yapılan kazıda top mermisi bulundu. Kazıda buldukları top mermisini hurdacıya satan çalışanlar aldıkları parayla kebap yemeye gitti.

Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Kazıda bulundu, hurdacıya gidince top mermisi olduğu ortaya çıktı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde inşaatı devam eden Kaymakamlık binasında yapılan kazıda top mermisi bulundu. Kazıda buldukları top mermisini hurdacıya satan çalışanlar aldıkları parayla kebap yemeye gitti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yapımı devam eden İlçe Kaymakamlık inşaatında ekiplerin kazı yaptığı sırada çalışanlar tarafından tanesi 300 kilogramı bulan 2 adet top mermisi bulundu. Kepçe yardımıyla çıkartılan top mermileri çalışanlar tarafından hurdacıya verildi. Hurdadan aldığı parayla kebap yemeye giden çalışanlar yapılan soruşturma sonrasında kebapçıdan ifade vermek için karakola gitti. İlk başta hurda sanılan malzemenin top mermisi olduğunun anlaşılması üzerine çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay üzerine hurdacıya giden polis ekipleri satılan top mermilerini alarak muhafaza altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK

09 Ocak 2020 Perşembe

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