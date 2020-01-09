Başkan Keleş çalışmalarını anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş 2019 yılında yaptıkları çalışmalar ve 2020 hedefleri ile ilgili olarak gazetecilere bilgiler verdi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ereğli TSO binasında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına toplantıyı takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini kutlayarak başlayan Keleş “Yapmış olduğunuz bu kutsi görevde önünüze engel çıkmamasını ve başarılı sonuçlara imza atmanızı temenni ediyorum. Yapmış olduğunuz çok önemli ve çok ciddi sorumluluk taşıyan mesleğiniz ve göreviniz var. Hem şehrimizin hem ülkemizin daha ileriye gidebilmesi için siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ciddi anlamda ihtiyacımız var” dedi.

Keleş toplantıda ayrıca Barış Pınarı Harekatı sırasında bombalı aracın infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet aileleri ve Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.



Keleş “Örneği görülmemiş birliktelik yaşıyoruz”

Göreve gelmeden önce şehri ortak akılla yöneteceklerine dair söylemlerde bulunduklarını ve görev süreleri boyunca bu hedef doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Keleş, gelinen noktada Ereğli ilçesinde tüm yerel yöneticilerin şehrin menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket etmeye başladığını söyledi. Keleş “Seçim süreçleri vardı, belediye başkanımız değişti. Şehrimize yeni kaymakamımız geldi ve siyasi partilerde il ilçe başkanları da değişti. Birlikte iş yapma zamanına doğru gelmiş bulunuyoruz ve gerçekten bugün yakalamış olduğumuz iş birliği bu güne kadar örneği görülmemiş bir birliktelik. Uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



“Sorunların çözümü için çalışıyoruz”

Kdz. Ereğli TSO olarak 2 bin 650 üyeye hizmet verdiklerini ve akredite bir oda olduklarının altını çizen Keleş, sosyal medya hesaplarını da aktif kullanarak üyelere her an ulaşıp bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Kdz. Ereğli TSO Başkanı olarak TOBB bünyesinde hem dış ilişkiler hemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’nda aldığı görevler ile yurt içi ve yurt dışında görevler aldığını ve ticaretin gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Keleş, ilçede yapılmasını hedefledikleri projeleri de anlattı.

Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü’nün avam projesinin bitmek üzere olduğunu ve önümüzdeki altı ay içerisinde temellerinin atılacağını anlatan Keleş, bu çalışmanın bu noktaya gelmesinde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu başta olmak üzere bir çok kişinin katkısı olduğunu ifade etti. Başkan Keleş konuşmasında “Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu bugüne kadar şehre dışardan gelmiş ama bu şehri herkesten fazla benimsemiş ve bu şehir için çalışan bir yapıya büründü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Diğer bir konu tersanelerle ilgili. Biz gerek TOBB nezdinde, gerek bakanlıklar nezdinde tersanecilerimize yapmış olduğumuz toplantımızda ortaya çıkan sorunlar tapularını alamadıkları yönündeydi. Orada biliyorsunuz 4 tane tersanemiz var. Bunlardan 2’si tapusunu alabilecek durumda devlete karşı vermiş olduğu taahhütlerini yerine getirmiş tapu alabilecek duruma geldiler. Artık tapu kesebilecek durumda. Çarşı merkezinde ki esnafımızı yakından ilgilendiren postane inşaatı yarım kalmıştı. Bu inşaatın tamamlanması için sürekli olarak AK Parti ilçe başkanı ile görüştük, takipçisi olduk. Bu konu şuanda bitmek üzere. PTT çok güzel bir yere kavuştu. Bu tarafa gelindiği zaman diğer taraflar boşalmıyor, diğer taraflarda hizmet vermeye devam edecek. Şehirde tekrar çarşı içine hareketlilik yeniden başlamış olacak. Yerel seçim döneminde basında yine bizimde işin içerisinde buraya gelmesini uğraş verdiğimiz ağır ceza mahkemelerin buraya gelmesi ile ilgili aktif rol olduğumuzu zaten sayın kaymakamımız, başsavcımızla, Cumhurbaşkanımız başdanışmanı yapmış olduğumuz bir ziyaretimizde vardı. Bu konuyla alakalı kendilerine de buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bir eksikliği gidermiş olduk. Diğer bir konu daha önce bunu Temmuz Ağustos ayında söylemiştik; Gümrükle ilgili bir yetkiler almıştık. Bunla da yetinmiyoruz; yetkilerin devamı için burada ki hacmi arttırabilmek için farklı konularda yetki almak için de girişimlerde bulunduk bakanlık izni için. Yakın zamanda almış olacağız. TOBB’un Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu bir protokol var. Endüstri Meslek Liseleri proje okulu haline getiriyorlar. Biz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi’nin proje kapsamında alınması için TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk ve bunu neticesinde Karadeniz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi artık proje okuludur. Bu okulun yönetiminde ticaret ve sanayi odası olacak. Bunun gelişmesi için sanayiye ve oradan mezun olacak çocukların iş imkânı oluşması konularında birlikte çalışacağız” dedi.

Yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarına üyelerden gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini ifade eden Keleş, oda kayıt ve faaliyet belgelerini de ücretsiz olarak vermeye başladıklarını söyledi.



“Sorunları birlikte çözüyoruz”

Adres değişikliği işlemlerinde geçen yıl bin TL alınırken bu ücretinde bu yıl 250 TL’ye düşürüldüğünü belirten Keleş, oda üyelerinin işlerini kolaylaştırıcı işler yapmaya devam etiklerini ifade etti.

2019 yılının sıkıntılı geçtiğini otomotiv ve inşaat sektöründe faiz indirimleri ile bir nebze olsun rahatlama yaşandığını dile getiren Keleş, 2019 yılın da gelen müfettişlerin incelemeleri sırasında bazı inşaat firmalarının sıkıntıya düştüğünü, bu sıkıntıları da belediye ve diğer kurumlarla girişimlerde bulunarak çözüm noktasına getirdiklerini vurguladı.

“Erdemir’e daha fazla iş yapabiliriz”

Başkan Keleş toplantının sonunda Erdemir ile ilgili olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu; “Oda üyelerimizin Erdemir’le iş yapma olanaklarını arttırmak istiyoruz. Bunun için yine olumlu giden ve sonuca varacağımız girişimlerimiz var. Öyle tahmin ediyorum ki bunlarla ilgili yakın zamanda da güzel haberleri sizlerle paylaşmış olacağız. Çünkü Ereğli’de artık dünya ölçeğinde olan Türkiye ölçeği olan birçok firmamız var ve bu firmalarımızın da yanı başımızda ki Türkiye’nin göz bebeği olan kuruluşa iş yapabileceğini düşünüyoruz. Bir taraftan da Erdemir bu özelliği varken de kendilerine de yapmış olduğumuz burada ki Ereğli geleceğini arıyorum platformu toplantısında da bahsetmiş olduğum bir konu vardı yaklaşık bir 83 kişilik Erdemir’in engelli istihdamı sağlaması gerekiyor. Öyle tahmin ediyorum ki Erdemir’de bu çağrımıza karşı duyarsız kalmayacaktır.”

Başkan Keleş TSO bünyesindeki sektör grupları ile toplantılar düzenleyerek görüş, öneri ve sorunları dinlediklerini ve şu ana kadar bu noktada iki toplantı yaptıklarını ve devamının geleceğini söyledi.

ZONGULDAK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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