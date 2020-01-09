Başkan Keleş çalışmalarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Keleş çalışmalarını anlattı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş 2019 yılında yaptıkları çalışmalar ve 2020 hedefleri ile ilgili olarak gazetecilere bilgiler verdi.

Başkan Keleş çalışmalarını anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş 2019 yılında yaptıkları çalışmalar ve 2020 hedefleri ile ilgili olarak gazetecilere bilgiler verdi.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ereğli TSO binasında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına toplantıyı takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini kutlayarak başlayan Keleş “Yapmış olduğunuz bu kutsi görevde önünüze engel çıkmamasını ve başarılı sonuçlara imza atmanızı temenni ediyorum. Yapmış olduğunuz çok önemli ve çok ciddi sorumluluk taşıyan mesleğiniz ve göreviniz var. Hem şehrimizin hem ülkemizin daha ileriye gidebilmesi için siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ciddi anlamda ihtiyacımız var” dedi.
Keleş toplantıda ayrıca Barış Pınarı Harekatı sırasında bombalı aracın infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet aileleri ve Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

Keleş “Örneği görülmemiş birliktelik yaşıyoruz”
Göreve gelmeden önce şehri ortak akılla yöneteceklerine dair söylemlerde bulunduklarını ve görev süreleri boyunca bu hedef doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Keleş, gelinen noktada Ereğli ilçesinde tüm yerel yöneticilerin şehrin menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket etmeye başladığını söyledi. Keleş “Seçim süreçleri vardı, belediye başkanımız değişti. Şehrimize yeni kaymakamımız geldi ve siyasi partilerde il ilçe başkanları da değişti. Birlikte iş yapma zamanına doğru gelmiş bulunuyoruz ve gerçekten bugün yakalamış olduğumuz iş birliği bu güne kadar örneği görülmemiş bir birliktelik. Uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Sorunların çözümü için çalışıyoruz”
Kdz. Ereğli TSO olarak 2 bin 650 üyeye hizmet verdiklerini ve akredite bir oda olduklarının altını çizen Keleş, sosyal medya hesaplarını da aktif kullanarak üyelere her an ulaşıp bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Kdz. Ereğli TSO Başkanı olarak TOBB bünyesinde hem dış ilişkiler hemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’nda aldığı görevler ile yurt içi ve yurt dışında görevler aldığını ve ticaretin gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Keleş, ilçede yapılmasını hedefledikleri projeleri de anlattı.
Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü’nün avam projesinin bitmek üzere olduğunu ve önümüzdeki altı ay içerisinde temellerinin atılacağını anlatan Keleş, bu çalışmanın bu noktaya gelmesinde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu başta olmak üzere bir çok kişinin katkısı olduğunu ifade etti. Başkan Keleş konuşmasında “Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu bugüne kadar şehre dışardan gelmiş ama bu şehri herkesten fazla benimsemiş ve bu şehir için çalışan bir yapıya büründü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Diğer bir konu tersanelerle ilgili. Biz gerek TOBB nezdinde, gerek bakanlıklar nezdinde tersanecilerimize yapmış olduğumuz toplantımızda ortaya çıkan sorunlar tapularını alamadıkları yönündeydi. Orada biliyorsunuz 4 tane tersanemiz var. Bunlardan 2’si tapusunu alabilecek durumda devlete karşı vermiş olduğu taahhütlerini yerine getirmiş tapu alabilecek duruma geldiler. Artık tapu kesebilecek durumda. Çarşı merkezinde ki esnafımızı yakından ilgilendiren postane inşaatı yarım kalmıştı. Bu inşaatın tamamlanması için sürekli olarak AK Parti ilçe başkanı ile görüştük, takipçisi olduk. Bu konu şuanda bitmek üzere. PTT çok güzel bir yere kavuştu. Bu tarafa gelindiği zaman diğer taraflar boşalmıyor, diğer taraflarda hizmet vermeye devam edecek. Şehirde tekrar çarşı içine hareketlilik yeniden başlamış olacak. Yerel seçim döneminde basında yine bizimde işin içerisinde buraya gelmesini uğraş verdiğimiz ağır ceza mahkemelerin buraya gelmesi ile ilgili aktif rol olduğumuzu zaten sayın kaymakamımız, başsavcımızla, Cumhurbaşkanımız başdanışmanı yapmış olduğumuz bir ziyaretimizde vardı. Bu konuyla alakalı kendilerine de buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bir eksikliği gidermiş olduk. Diğer bir konu daha önce bunu Temmuz Ağustos ayında söylemiştik; Gümrükle ilgili bir yetkiler almıştık. Bunla da yetinmiyoruz; yetkilerin devamı için burada ki hacmi arttırabilmek için farklı konularda yetki almak için de girişimlerde bulunduk bakanlık izni için. Yakın zamanda almış olacağız. TOBB’un Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu bir protokol var. Endüstri Meslek Liseleri proje okulu haline getiriyorlar. Biz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi’nin proje kapsamında alınması için TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk ve bunu neticesinde Karadeniz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi artık proje okuludur. Bu okulun yönetiminde ticaret ve sanayi odası olacak. Bunun gelişmesi için sanayiye ve oradan mezun olacak çocukların iş imkânı oluşması konularında birlikte çalışacağız” dedi.
Yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarına üyelerden gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini ifade eden Keleş, oda kayıt ve faaliyet belgelerini de ücretsiz olarak vermeye başladıklarını söyledi.

“Sorunları birlikte çözüyoruz”
Adres değişikliği işlemlerinde geçen yıl bin TL alınırken bu ücretinde bu yıl 250 TL’ye düşürüldüğünü belirten Keleş, oda üyelerinin işlerini kolaylaştırıcı işler yapmaya devam etiklerini ifade etti.
2019 yılının sıkıntılı geçtiğini otomotiv ve inşaat sektöründe faiz indirimleri ile bir nebze olsun rahatlama yaşandığını dile getiren Keleş, 2019 yılın da gelen müfettişlerin incelemeleri sırasında bazı inşaat firmalarının sıkıntıya düştüğünü, bu sıkıntıları da belediye ve diğer kurumlarla girişimlerde bulunarak çözüm noktasına getirdiklerini vurguladı.
“Erdemir’e daha fazla iş yapabiliriz”
Başkan Keleş toplantının sonunda Erdemir ile ilgili olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu; “Oda üyelerimizin Erdemir’le iş yapma olanaklarını arttırmak istiyoruz. Bunun için yine olumlu giden ve sonuca varacağımız girişimlerimiz var. Öyle tahmin ediyorum ki bunlarla ilgili yakın zamanda da güzel haberleri sizlerle paylaşmış olacağız. Çünkü Ereğli’de artık dünya ölçeğinde olan Türkiye ölçeği olan birçok firmamız var ve bu firmalarımızın da yanı başımızda ki Türkiye’nin göz bebeği olan kuruluşa iş yapabileceğini düşünüyoruz. Bir taraftan da Erdemir bu özelliği varken de kendilerine de yapmış olduğumuz burada ki Ereğli geleceğini arıyorum platformu toplantısında da bahsetmiş olduğum bir konu vardı yaklaşık bir 83 kişilik Erdemir’in engelli istihdamı sağlaması gerekiyor. Öyle tahmin ediyorum ki Erdemir’de bu çağrımıza karşı duyarsız kalmayacaktır.”
Başkan Keleş TSO bünyesindeki sektör grupları ile toplantılar düzenleyerek görüş, öneri ve sorunları dinlediklerini ve şu ana kadar bu noktada iki toplantı yaptıklarını ve devamının geleceğini söyledi.

ZONGULDAK

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi
YEREL HABERLER Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi
Başkan Bozkurt Kent Konseyi Üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Kent Konseyi Üyeleri ile bir araya ...
Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında ...
Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Kazıda bulundu, hurdacıya gidince top mermisi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla ...
Başkan Bozkurt bastoncular ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt bastoncular ile bir araya geldi
Emniyet müdürlüğü inşaatı için yapılan kazıda top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Emniyet müdürlüğü inşaatı için yapılan kazıda top ...
Eren Enerji Türkiye’nin gururu oldu Eren Enerji’ye “Yeşil Dünya” dalında iki ödül birden
YEREL HABERLER Eren Enerji Türkiye’nin gururu oldu Eren Enerji’ye ...
Bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı
YEREL HABERLER Bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir ...
Eski öğretmen öğrencinin başına demir çubukla vurdu
YEREL HABERLER Eski öğretmen öğrencinin başına demir çubukla vurdu
Merhum Özlem Demirsu adına anaokulunda yapılan oyun salonu açıldı
YEREL HABERLER Merhum Özlem Demirsu adına anaokulunda yapılan oyun ...
GMİS yönetim kurulu; “Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutluyoruz”
YEREL HABERLER GMİS yönetim kurulu; “Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü ...
Kdz. Ereğli MÜSİAD Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli MÜSİAD Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Zonguldak'ta 3 evin boşaltıldığı heyelan bölgesinde inceleme sürüyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 3 evin boşaltıldığı heyelan bölgesinde ...
3 evin boşaltıldığı heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı Mahalle sakini Yasin Aygün; "Sabaha kadar ateş yakıp nöbet tuttuk"
YEREL HABERLER 3 evin boşaltıldığı heyelanın ardından hasar tespit ...
TTK’ da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı
YEREL HABERLER TTK’ da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı
Zonguldak’ta heyelan: 3 ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta heyelan: 3 ev boşaltıldı
Zonguldak'ta heyelan, 3 ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta heyelan, 3 ev boşaltıldı
Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı
Yük treni çarptı, sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Yük treni çarptı, sürücünün burnu bile kanamadı
Vali Bektaş Köy Pazarı projesini inceledi
YEREL HABERLER Vali Bektaş Köy Pazarı projesini inceledi
ZBEÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlendi
YEREL HABERLER ZBEÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” ...
BEÜ Tıp Fakültesi ‘Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin yeni sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER BEÜ Tıp Fakültesi ‘Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin ...
Devrek Kent Konseyinden kadınlara internet eğitimi
YEREL HABERLER Devrek Kent Konseyinden kadınlara internet eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X