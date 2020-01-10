Alaplı Kaymakamı Yılmaz, gazeteciler ile buluştu

Alaplı Kaymakam Vedat Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ve 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla kahvaltı organizasyonu düzenleyerek yerel ve Ulusa basın mensupları ile bir araya geldi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren gazetecilere, düzenlediği kahvaltı programında 10 Ocak’da bir araya geldi. Kaymakam Yılmaz, İlçede faaliyet gösteren Gazetelerin sahipleri ve çalışanları ile kahvaltıda buluştu. Kaymakam Yılmaz, "10 Ocak dünya gazeteciler günü ve İdareciler gününü Kutluyorum. Alaplı’yı Seviyoruz, yerel basını seviyoruz, böyle bir özel günde sizlerle olmak bizleri de mutlu ediyor. Sizinle birlikte çalışmaktan memnunuz, biz Alaplı idareciler olarak yerel basının çalışmasından çok memnunuz. Çünkü Alaplı bizim Alaplı’mız, yapmış olduğumuz haberlerde amaç Alaplı’ya zarar vermekten ziyade yüceltmek oluyor. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık, bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Alaplı’daki gazeteciler yaptıkları haberleriyle görevin bilinciyle hareket ediyorlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Programda konuşma yapan Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı, “Alaplı İlçesinde faaliyet gösteren gazeteci arkadaşlarımızla bu özel günde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduk. Şahsım, meslektaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Dünya İdareciler Günü, sizlerin de idareciler gününü kutluyorum” diye konuştu.

10 Ocak Günü dolayısıyla Kaymakam Yılmaz'a idareciler gününü nedeniyle plaket verildi.

ZONGULDAK 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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