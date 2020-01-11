Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Yazıcoğlu köyünde T.E. (40) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan ekipler şüpheli T.E.’nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 24 adet ekstasy hap, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet fişek ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan T.E., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

ZONGULDAK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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