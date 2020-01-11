Köprü korkuluğu yapılmayı bekliyor

Zonguldak Alaplı İlçesinde yaklaşık bir 2 ay önce bir tırın köprü korkuluklara çarpmasından dolayı kırılan köprü korkulukları köprü onarılmayı bekliyor.

Zonguldak Alaplı İlçesinde D 010 Karayolları Köprü üzerinde bulunan köprü kenarında yaklaşık 2 ay önce bir tırın köprü korkuluklarına çarpması neticesinde yerinden kopan köprü korkuluğunun bir parçası onarılmayı bekliyor. Her gün onlarca insanın üzerinden geçtiği köprünün bu halde bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar köprü korkuluklarının hemen yapılmasını istedi.

Köprünün bu şekilde durmasının tehlike arz ettiğini ifade eden Ahmet Yanık, "Köprü korkuluk demirini buradan geçen bir tır çarparak kırdı. Yaklaşık 2 aydır bu böyle. Bu vatandaşlar için hem sıkıntı hem de tehlike yaratıyor. Bir çocuk yanından geçerse ve çayın içine düşerse kesin olarak ölür. Yetkililerden buranın biran önce yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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