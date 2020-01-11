Zonguldak Kömürsporlu futbolcular formalarını sahaya bıraktı

"Ben hep hip hop'tım"

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Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, Manisaspor maçının ardından takıma sahip çıkılmamasını gerekçe göstererek, formalarını çıkarıp orta sahaya bıraktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, bugün sahasında ikinci yarının açılış maçında Manisa FK ile 22 berabere kaldı.

Sezon başından buyana kadar paraları alamayan futbolcular şehrin ileri gelenlerinden göremedikleri destek nedeniyle formalarını çıkarıp ortaya sahaya bıraktı. Kırmızılacivertli futbolcuların bu hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı.

ZONGULDAK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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