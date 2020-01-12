Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldaklı sporcu Hatice Çiçek, Ankara'da yapılacak Büyükler taekwondo şampiyonasında Ankara Ego Spor Kulübü adına ter dökecek.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 1216 Ocak tarihleri arasında Ankara'da Büyükler Taekwondo Şampiyonası yapılacak. Zonguldak'tan müsabakalara Ankara Ego Spor Kulübü adına 67 Kg'da Hatice Çiçek ter dökecek. Zonguldaklı sporcu Hatice Çicek şampiyonada kulübünü en iyi şekilde temsil ederek ayyıldızlı formayı yeniden giymeyi hedefliyor.

Zonguldaklı sporcu Hatice Çiçek, ''Şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandım. Hedefim kulübümü ve ilimi en iyi şekilde temsil ederek ayyıldızlı formayı yeniden giymeyi hedefliyorum. Bunun içinde çok çalıştım. İnşallah yeniden ayyıldızlı forma altında yeni başarılara imza atacağım'' dedi.

ZONGULDAK 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.