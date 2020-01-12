Mehmetçik'ten miniklerin mektubuna duygulandıran cevap

Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri, Hakkari'deki komandolara mektup göndererek yeni yıllarını kutladı. Mektuba cevap veren Mehmetçik, minik öğrencilere video da gönderdi.

Rüzgarlımeşe İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Hakkari'de vatani görevini yapan komandolara mektup gönderdi. Mektupla askerlerin hem yeni yılını kutlayan minikler hem de sevgilerini yazıya döktü. Kendilerine ulaşan sevgi dolu mektubu okuyan 3. Dağ ve Komando Taburu Komutanlığına bağlı komandolar, mektuba duygu dolu bir cevap yazdılar. Miniklere mektubu video çekerek gönderen askerler, mektuplarında şu sözlere yer verdiler:

"Değerli Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, bizlere göndermiş olduğunuz samimi, içten ve sıcak mektubunuzu duygulanarak okuduk. Bu duyarlı davranışınız bizi fazlasıyla mutlu ederek gururlandırdı. Sayenizde bir kere daha yalnız olmadığımızı, güzel vatanımızın her zaman olduğu gibi 7'den 70'e bir bütün olduğunu yine hatırladık. Yazmış olduğunuz mektupta sevgi, saygı ve her birinizde bulunan o güven verici cümleleriniz bizleri tekrar tekrar şereflendirdi. Sizlerin bu saf ve tertemiz duygularla yazılmış mektuplarınıza her zamanki gibi layık olmaya çalışıyoruz ve layık olacağız. Sizlere ve mektupların yazılmasına vesile olan değerli öğretmenlerinize, 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı personeli adına teşekkür ederiz."

ZONGULDAK 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

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