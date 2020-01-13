Enerji-Bir-Sen’den GMİS’e ziyaret

Ailesini katletti! Öyle bir şey istedi ki!

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Enerji BirSen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret etti.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’ya makamında nezaket ziyaretinde bulunan Güngör’ün ziyaretinde GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Enerji BirSen Zonguldak Şube Sekreteri Nail Altuntaş da hazır bulundu.

Ziyarette, ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nda çalışan maden işçileri ve memurları yakından ilgilendiren 2020 yılı ve sonrasını kapsayacak Banka Promosyonları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

ZONGULDAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.