Vali Bektaş; “ÇATES’in sistemi çok eski”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazeteciler ile bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, düzenlenen programda Zonguldak gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. ÇATES üretiminin durdurulması ile ilgili sorulan soru hakkında konuşan Vali Erdoğan Bektaş, ÇATES’in en eski santrallerden biri olduğunu söyledi. Bektaş, “Çatalağzı’nda 450 işçi çalışıyor. Başta ne diyorduk Çatalağzı bizi zehirliyor. Şimdi ne diyoruz. Çatalağzı’nda çalışan 450 işçi ve kömür satanlar ne olacak. Çatalağzı'nın sistemi eski yani orada sistem eski neden filtre takmadı. Ortada göz ardı edilen bir sorun var. ÇATES Türkiye’nin en eski santrallerinden birisi Eren Enerji diyelim ki bir birim enerji üretmek için 1 kilo kömür yakmak zorunda ÇATES 2 kilo kömür yakmak zorunda neden sistem eski. Bunu göremezseniz sistem çözemeyiz. Şimdi yeni bir araba çıkıyor nasıl çıkıyor elektrikli nerede dizel nerede benzinli niye kimse sesini çıkarmıyor. Herkes biliyor ki bu arabalar piyasaya çıktığı zaman dizel arabalara kimse para vermeyecek. Çatalağzı’nda da aynı sıkıntı var. Diyor ki adam ben 150 milyon dolar bacaya harcarsam ama gene ben elin adamı 1 kilo kömür yakarken bir birim elektrik üretecekken ben yine 2 kilo kömür yakarken 2 birim elektrik üreteceğim. Ben yine zarardayım o aman ne yapıyor bu yatırımı yapamıyor ve kredi bulamıyor. Öbürü büyüyor sen küçülüyorsun. Bu temel sorunu çözmeden bu iş çözülmez. Ne oldu 3 ay önce ÇATES çalışıyordu bizi zehirliyordu, şimdi kapandı biz ne diyoruz bu iş ne olacak. Diyelim ki 150 milyon harcandı filtre takıldı ama adam ne yapacak. Ben bu zararı daha fazla taşıyamıyorum işçileri azaltıyorum kapasiteyi daraltıyorum. Ne diyeceğiz o zaman bu işçiler ne olacak. Gün gelecek kapatacak biz ne yapacağız. Arkadaşlar sonuçlarla değil sebeplerle uğraşmak zorundayız. Bu sorunu nasıl çözecekler bilmiyorum bunu kendileri çözecekler. Bu ne kadar daha sürer bilmiyorum. Fakat orada büyük bir soru işareti var. Bunun temeli santralin eski olması, maliyetlerinin eski olması ve rekabet şartlarına uymaması” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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