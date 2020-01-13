Validen kaçak maden ocaklarına sert tepki Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: "'İnsanlar ne yapsın, işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor' diyen herkesin o ölümlerde vebali var”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Kaçak maden ocaklarında yaşanan ölümlerle ilgili konuşan Bektaş, İşsizlik nedeniyle olduğunu söyleyen herkesin bu ölümlerde vebalinin olduğunu belirterek, "İnsanlar ne yapsın işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor diyen herkesin o ölümlerde vebali var net açık söylüyorum” dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle Öğretmenevinde buluştu. Kaçak ocaklarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Erdoğan Bektaş, Kaçak ocaklarda yaşanan ölümlerin işsizlik nedeniyle olduğunu söyleyen herkesin bu ölümlerde vebalinin olduğunu söyledi.

Bektaş, "İnsanlar ne yapsın işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor' diyen herkes o ölümlerde vebali var. O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her çocuğun, gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var. Kimse kusura bakmasın. Ben dahil herkesin. Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa, yumuşatıyorsa onun o ölümde vebali var. Net açık söylüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İşsiz dedik, ölmek zorunda değil. Kurallar neyse uzmanlar konuşacak biz yapacağız" diye konuştu.

ZONGULDAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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