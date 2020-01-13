Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Ailesini katletti! Öyle bir şey istedi ki!

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isteyen 2 kişiye, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mertcan G.'nin (20) yönetimindeki 67 TN 051 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Demir (56) ve Ali Yanmaz'a (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ve Yanmaz, yaralandı. İhbarla gelen ambulanslarla özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Yanmaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Mertcan G. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.



ZONGULDAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.