Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı

İHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alana Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaklaşık 2 ton yemleme çalışması yaptı.

Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ormanlık alana Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaklaşık 2 ton yemleme çalışması yaptı.
Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek İlçesindeki karla kaplı ormanlık alanlara güçlükle yürüyerek geyik, karaca, yaban domuzu gibi hayvanların geçebileceği alanlara ulaşıp yaklaşık 2 ton yem ve yonca bıraktı.
Ekipler kötü hava koşulları nedeniyle beslenme imkanı bulamayan yaban hayvanlarına destek amacıyla 2 ton yonca ve yemi doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

ZONGULDAK

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak merkezli tefecilik operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli tefecilik operasyonunda 7 ...
Boksör cinayetinin karar duruşmasında itiraf Annenin sözleri mahkemeye damga vurdu
YEREL HABERLER Boksör cinayetinin karar duruşmasında itiraf Annenin ...
Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
YEREL HABERLER Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı ...
Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı
YEREL HABERLER Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı
Otomobil yayalara böyle çarptı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobil yayalara böyle çarptı Kaza anı saniye saniye ...
Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı
YEREL HABERLER Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı
Yasin Ören Kent Konseyi Başkan Adayı Oldu
YEREL HABERLER Yasin Ören Kent Konseyi Başkan Adayı Oldu
Gazeteciler sağlık taramasından geçti
YEREL HABERLER Gazeteciler sağlık taramasından geçti
Çaycumalı öğrenci bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Çaycumalı öğrenci bronz madalya kazandı
Zonguldak Manda Birliği Olağan Üstü Genel Kurul gerçekleşti
YEREL HABERLER Zonguldak Manda Birliği Olağan Üstü Genel Kurul ...
Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 11 şüpheli adliyede Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri gazetecilere "Çek yakışıklı olsun" dedi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 11 şüpheli ...
Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede
YEREL HABERLER Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede
Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi
YEREL HABERLER Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi
Jandarmadan yaralı Doğan'a şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan yaralı Doğan'a şefkat eli
Kadınlar çocuklar için örgü ördü
YEREL HABERLER Kadınlar çocuklar için örgü ördü
Otomobil yayalara çarptı, mahalleli tepki gösterdi Kazalara isyan eden vatandaşlar kara yolunu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Otomobil yayalara çarptı, mahalleli tepki ...
Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı
YEREL HABERLER Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla ...
Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
100 metre yükseklikten alt yola uçtu
YEREL HABERLER 100 metre yükseklikten alt yola uçtu
Erbay; "Raflara koyacak ürünlerimiz yok"
YEREL HABERLER Erbay; "Raflara koyacak ürünlerimiz yok"
Validen kaçak maden ocaklarına sert tepki Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: "'İnsanlar ne yapsın, işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor' diyen herkesin o ölümlerde vebali var”
YEREL HABERLER Validen kaçak maden ocaklarına sert tepki Zonguldak ...
Vali Bektaş; “ÇATES’in sistemi çok eski”
YEREL HABERLER Vali Bektaş; “ÇATES’in sistemi çok eski”
Zonguldaklı Milli futbolcu Ece Türkoğlu; 'Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık manevi babamız'
YEREL HABERLER Zonguldaklı Milli futbolcu Ece Türkoğlu; 'Kdz. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X