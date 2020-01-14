Maden, tüketici hakem heyetince görüşülen şikayetleri değerlendirdi

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, tüketici hakem heyetince görülen şikayetleri değerlendirdi.

Maden, "01.01.2019 31.12.2019 tarihleri içerisinde tüketici hakem heyeti başkanlığımızca 3567 tüketici şikâyeti kabulü yapılmıştır. 2018 yılından devreden 1288 adet şikâyetle beraber 2019 yılı içerisinde 31.12.2019 tarihine kadar 3667 adet şikâyet karara bağlanmış, 2.037 lehte, 1547 aleyhte verilmiştir. 1188 adet dosyanın işlemleri 2020 yılına devretmiştir. Şikâyetler şahsen başvuru yapılarak olabileceği gibi Kurumumuza ait www.tüketici.gov.tr internet adresinden mobil imzalı veya eimzalı olarak da kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin en yoğun şikayetleri ayakkabıdan olmuştur. 2019 yılında toplam 549 adet ayakkabı, 478 adet cep telefonu şikâyeti alınmıştır. Önceki yıllarda en çok başvuru yapılan kredi dosya masrafı şikâyeti sektörde yapılan düzenlemeler sayesinde 299 adet ile 3.sıraya gerilemiştir. Bunların dışında en çok başvuru elektrik, telefon ve internet abonelikleri ile beyaz eşya ve mobilya hakkında yapılmaktadır. Tüketici Hakem Heyetimize 2020 yılında başvuru üst limiti 10.390 TL olarak belirlenmiştir. Tüketicilerimiz 10.390 TL ye kadar yaşadıkları uyuşmazlıkta ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler yada evlerinden e devlet şifresi ile de şikayette bulunabilirler. Tüketicilerimiz şikâyetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikâyetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi haklarını arama noktasında daha hassas davranmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ZONGULDAK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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