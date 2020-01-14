AK Parti ilçe başkanı Çakır 2019 yılını değerlendirdi

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır düzenlediği basın toplantısında 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılması planlanan yatırımları anlattı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır 2019 yılında ilçeye yapılan yatırımlar hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Çakır’ın düzenlediği basın toplantısında İl Genel Meclisi Üyesi Engin Temel, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Erol, AK Parti Kdz. Ereğli Teşkilat Başkanı Yücel dircan, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

2019 yılında ZonguldakEreğli arası karayolunun bir bölümü hariç hizmete açıldığını, EreğliDevrek karayolunun Çaylıoğlu’na kadar olan kısmının ise kullanıma açıldığını açıkladı. Yolun bazı bölümlerinde yaşanan bozulmaların yatay şekilde fotoğraflanarak daha geniş gösterildiğini aktaran Çakır, bu gün itibari ile EreğliÇaylıoğlu yoluna 4 cm kalınlığında sıcak asfalt dökülmeye başlandığını söyledi. Çakır 1015 gün içerisinde çalışmaların tamamlanarak vatandaşlara kaliteli bir yol hizmetinin sunulmuş olacağını anlattı.

2019 yılında Ereğli ilçesinde yapılan 7 okulla beraber tekli eğitime geçildiğini dile getiren Çakır, yeni okulların öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi. 2019 yılında 15 değişik branşlarda ve 14’ü pratisyen olmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne 29 hekim atamasının yapıldığını belirten Çakır, kardiyoloji uzmanının atamasının yapıldığını ve 1 ay içerisinde görevine başlayacağını ifade etti.

2020 yılında EreğliDevrek karayolunun Çaylıoğlu ile Devrek arasındaki kısmının Mart ayına kadar mevcut firmanın şantiyesini kurmasının beklendiğini, şantiye kurulmadığı takdirde yeni bir ihale sürecinin başlayacağını belirtti. Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü projelerinin bitme aşamasına geldiğini ve Haziran ayı gibi temellerin atılmasının beklendiğini dile getiren Çakır, bu noktada Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden talepte bulunulacağını aktardı.

ZONGULDAK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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