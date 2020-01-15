Kdz. Ereğli’de TOKİ projesi iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kdz. Ereğli’de TOKİ projesi iptal edildi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2015 yılında 6 bin emeklinin müracaat ettiği ve yapılan çekilişle 334 kişinin hak sahibi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesi uygun arsa bulunamadığı gerekçesi ile iptal edildi.

Kdz. Ereğli’de TOKİ projesi iptal edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2015 yılında 6 bin emeklinin müracaat ettiği ve yapılan çekilişle 334 kişinin hak sahibi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesi uygun arsa bulunamadığı gerekçesi ile iptal edildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde Türkiye İşçi emeklileri Derneği’nin girişimleri ile 2015 yılında yapımı gündeme alınan TOKİ projesi aradan geçen süre içerisinde uygun arsa bulunamadığı gerekçesi iptal edildi. 14 Ocak 2020 tarihinde emekliler kendilerine gönderilen mesajla TOKİ için yatırdıkları paraları hesaplarından alabilecekleri bilgisi iletilerek bilgilendirildi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır uygun arsa bulunamadığı için projenin iptal edildiğini ancak girişimlerinin devam ettiğini söyledi. Çakır yaptığı açıklamada “2015 yılında gündeme gelen emeklilere TOKİ tarafından konut yapılması projesi ile ilgili olarak iki farklı arsa gösterildi. Bunlardan birisi tarım arazisi çıktı, diğeri de fazla eğilimli olduğu için TOKİ tarafından kabul görmedi. Ankara’da Zonguldak Milletvekillerimizle konuyu görüşüyoruz. Birlikte Toplu Konut İdaresi yetkilileri ile görüşmeler yapacağız. Tabi burada belediyenin arsa göstermesi gerekiyor. Belediye başkanımızla da görüşüp sorunu çözmeye çalışacağız” dedi.
Emekliler için yapılacak TOKİ evleri projesinin iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Türkiye İşçi emeklileri Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Ali Ayhan ise emeklilere paralarını çekmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ayhan yaptığı açıklamada “2015 yılında Kdz. Ereğli ilçesine TOKİ tarafından emeklilerimize yönelik konut yapımı projesine toplamda 6 bin kişi başvuru yaptı. Yapılan çekilişle birlikte 334 hak sahibi belirlendi. Aradan geçen 5 yıllık süreçte gösterilen arsalar TOKİ tarafından uygun görülmedi. Konuyla ilgili olarak milletvekillerimizle ve ilçe başkanımız Fatih Çakır ile görüşüyoruz. İlçe Başkanı bu konuyla ilgili şu an Ankara’da. Dün üyelerimize paralarını geri alabilecekleri noktasında mesaj gönderilmiş. Ben sizler aracılığı ile hak sahibi emeklilerimize tavsiyem, paralarını hemen çekmesinler. Bizden haber beklesinler. Çünkü girişimlerimiz devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyesi uygun bir yer göstermesi durumunda proje devam edecek” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile ...
Zonguldak'ta 3 tapu memuruna rüşvet gözaltısı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 3 tapu memuruna rüşvet gözaltısı
Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü
YEREL HABERLER Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü
Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya ...
Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı
Kaynar suyun içine düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Kaynar suyun içine düşen çocuk öldü
Özel öğrencilerden geri dönüşüme büyük katkı
YEREL HABERLER Özel öğrencilerden geri dönüşüme büyük katkı
Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye ...
Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da ...
AK Parti ilçe başkanı Çakır 2019 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti ilçe başkanı Çakır 2019 yılını değerlendirdi
Maden, tüketici hakem heyetince görüşülen şikayetleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Maden, tüketici hakem heyetince görüşülen şikayetleri ...
Zonguldak merkezli tefecilik operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli tefecilik operasyonunda 7 ...
Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı
Boksör cinayetinin karar duruşmasında itiraf Annenin sözleri mahkemeye damga vurdu
YEREL HABERLER Boksör cinayetinin karar duruşmasında itiraf Annenin ...
Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
YEREL HABERLER Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı ...
Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı
YEREL HABERLER Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı
Otomobil yayalara böyle çarptı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobil yayalara böyle çarptı Kaza anı saniye saniye ...
Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı
YEREL HABERLER Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı
Yasin Ören Kent Konseyi Başkan Adayı Oldu
YEREL HABERLER Yasin Ören Kent Konseyi Başkan Adayı Oldu
Gazeteciler sağlık taramasından geçti
YEREL HABERLER Gazeteciler sağlık taramasından geçti
Çaycumalı öğrenci bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Çaycumalı öğrenci bronz madalya kazandı
Zonguldak Manda Birliği Olağan Üstü Genel Kurul gerçekleşti
YEREL HABERLER Zonguldak Manda Birliği Olağan Üstü Genel Kurul ...
Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 11 şüpheli adliyede Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri gazetecilere "Çek yakışıklı olsun" dedi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 11 şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X