Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaşacak

Zonguldak Kömürspor altyapısı Beşiktaş ve Kasımpaşaspor ile karşılaşacak.

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un altyapı çalışmaları antrenör Muhammet Şafak yönetiminde Fener Sahası ve Dilaver Erdoğan Demir sahasında devam ediyor. Hemen hemen Türkiye genelinde bir çok turnuvaya katılan minik elmaslar gösterdikleri performansla göz dolduruyor.

Zonguldak Kömürspor altyapısı yeni bir turnuya katılmanın heyecanını yaşıyor. Kırmızı Lacivertli takım hafta sonu İstanbul'da mini bir turnuvaya katılacak. Zonguldak Kömürspor altyapısı turnuvada Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Kasımpaşaspor ile karşılaşacak. Kırmızı Lacivertli takım Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı yenerek turnuvada madalya hedefliyor.

Ardından Kırmızı Lacivertli takım turnuva sonunda ise gerekli şartlar oluştuğu takdirde Beşiktaş'ın misafiri olarak, hafta sonu Vodofane Park'da oynanacak olan BeşiktaşSivas karşılaşmasını izleme şansı bulacak.

ZONGULDAK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.