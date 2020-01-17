Çaycuma'da öğrenciler karnelerini aldı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 20182019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu ve 75.Yıl İlkokulu'nda karne dağıtımı gerçekleşti.

Karne dağıtımına İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Cengiz Yılmaz katıldı. Karne dağıtımında öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, bol bol kitap okumalarını ve dinlemelerini tavsiye etti. Yapılan konuşma ardından öğrencilere karneleri ve hediyeleri dağıtıldı. Çaycuma'da toplam 13.600 öğrenci karnelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

ZONGULDAK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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