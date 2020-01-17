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11 yaşındaki Behlül; Altınordu'daki kampa davet edildi

İHA

11 yaşındaki Behlül; Altınordu'daki kampa davet edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü oyuncusu Behlül Özcan, Altınordu'da yapılacak olan kampa davet edildi.
Türkiye'nin en büyük altyapı kulübü olan Altınordu, Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübünün 11 yaşındaki sporcusu Behlül Özcan'ı İzmir'de düzenlenecek olan ve 4 gün sürecek kampa davet etti.
5 yaşından beri kulüp Antrenörü Özgür Çavuş ile Çaycuma Gençlerbirliği Spor kulübünde futbol eğitimi alan Behlül, ailesinin ve antrenörlerinin gururu oldu. Kulüp Başkanı Erkan Arslan, “Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde yaklaşık 5 ile 16 yaş arası 300 sporcu öğrenciye hizmet etmekteyiz. Behlül'de bizim futbol branşındaki yetenekli sporcularımızdan biri. Yıllardır beraberiz gerek ailesiyle olsun gerek kendisi ile çok güzel bir bağımız var. Behlül'de olduğu gibi diğer bütün sporcularımızı da en iyi yerlere taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler eğitimi planlarken öncelikle sporcularımızın iyi bir birey ve iyi bir vatandaş olmalarını, çevrelerinde sevilen sayılan, vatana ve millete hayırlı bireyler olmalarını ve okullarını kesinlikle ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Gerektiğinde çocuklarımızın derslerini dahi okullarında takip etmekteyiz. Her sporcu kendi yaş kategorisinde antrene edilmekte ve 10 yaşından itibaren müsabık olmaktadır. Yıl içerisinde resmî ve özel maçlarla beraber 50'ye yakın maça çıkmaktadır. Bir nebze başarılı isek sebepleri bunlardır. Sporcumuz inşallah Altınordu Spor Kulübünde kalıcı olur ve bundan sonraki sporcularımız için örnek teşkil eder. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

ZONGULDAK

17 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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