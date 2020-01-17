Karnelerini Vali Bektaş'ın elinden aldılar

Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Mithatpaşa İlkokulunda ise yarıyıl tatiline giren miniklerin karnelerini Vali Erdoğan Bektaş dağıttı.

20192020 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatili bu gün başladı. İl genelinde yaklaşık 100 bin öğrenci karne aldı. Öğrenciler karne sevinci yaşarken velileri de okul önlerinde çocuklarının sevinçlerine ortak oldu. Vali Erdoğan Bektaş da Mithatpaşa İlkokulunda karne törenine katıldı.

Miniklere karnelerini bizzat takdim eden Vali Bektaş, minik öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Karneleri dağıtan Bektaş ve beraberindekiler miniklerden tatili iyi değerlendirmelerini istediler. Vali Bektaş,"Karnedeki yazan notlar önce kim hak etmiş oluyor maalesef önce biz sistem Milli Eğitim Bakanlığı sonra velilerimize son çocuklarımız o sıralamalar ile değerlendireceğiz. Karnedeki başarı varsa şayet önce bizim başarımız sonra sizin başarınız sonrada çocukların başarısı,eyer başarı yoksa başka bir şey varsa oda önce bizim sonra sizin çocukların. En masum çocuklar başka bir şey yok. Biz ne diyorsak onu yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Vali Bektaş, bahçede veliler ile görüştükten sonra okuldan ayrıldı.

ZONGULDAK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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