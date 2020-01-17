Zonguldak'ta 103 bin öğrencinin karne heyecanı

ZONGULDAK'ta 103 bin öğrenci, karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Merkez ve ilçelerde toplam 103 bin öğrenci, 2019-2020 eğitimöğretim yılının ilk döneminde karnelerini aldı. Mithatpaşa İlkokulu'ndaki törende öğrenciler karnelerini Vali Erdoğan Bektaş'ın elinden aldı. Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyen Vali Erdoğan, "Çocuklara verdiğimiz karne notları önce Milli Eğitim Bakanlığını sonra aileyi en son öğrenciyi ilgilendiriyor. En masum çocuklardır çünkü ne öğretirsek ne verirsek onu uyguluyorlar" dedi. Öğrenciler 15 günlük tatile çıkmanın sevincini karnelerini havaya kaldırarak gösterdi.



ZONGULDAK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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