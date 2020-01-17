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TSO protokol okulu öğrencilerini ödüllendirdi

İHA

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, protokol okulu olan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.

TSO protokol okulu öğrencilerini ödüllendirdi

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, protokol okulu olan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:
“Bilindiği üzere 2019 yılında Ülkemizde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin arttırılması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamına ‘’ Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘’ alınmış olup, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkilendirilmiştir. Protokolün uygulanmasında görev yapmak üzere 3’ü Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden, 2’si Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden oluşan 5 kişilik bir Protokol Yürütme Kurulu ( PYK ) oluşturulmuş olup kurulumuz çalışmalarını sürdürmektedir. Okulumuzun fiziki durumunun iyileştirilmesi, mesleki eğitim yapılan alanların, dersliklerin, atölyelerin, laboratuvarların modernize edilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimizi peyderpey hayata geçirerek, öğrencilerimize sağlayacağımız burs imkânları, staj imkânları ve mezuniyet sonrasında sağlayacağımız iş imkânları ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı vereceğiz ve okulumuzu ilk sırada tercih edilen bir okul haline getireceğiz. Bu kapsamda 2019 yılında planladığımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin katkıları ile vereceğimiz eğitim yardımını Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz için kullandık. Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrencilerimiz için ‘’arduino set’’, Metal Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Metalurji Teknolojisi, alanlarında öğrenim gören öğrencilerimiz için ise ‘’ lazerli su terazili şerit metre’’ hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz bu malzemeleri hem öğrencilik dönemlerinde hem de mezuniyet sonrasında mesleklerini icra ederken kullanabilecekler.”

ZONGULDAK

17 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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