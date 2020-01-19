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GMİS, “Rahşan Ecevit’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız”

İHA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak eski Başbakanlardan ve Zonguldak Milletvekillerinden Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.

GMİS, “Rahşan Ecevit’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak eski Başbakanlardan ve Zonguldak Milletvekillerinden Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.
Açıklama şöyle; “Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanlarından ve Zonguldak Milletvekillerinden, ülkemize ve bölgemize önemli hizmetleri olan Merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

ZONGULDAK

19 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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