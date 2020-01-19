Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, her akşam 21.00 ila 23.00 saatleri arasında arttırılmış uygulamalarını sürdürüyor. K4 uygulaması yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ceza uyguluyor. Alkollü kişilerin direksiyon başına geçmemesini isteyen vatandaşlar da olası trafik kazalarında yaşanabilecekler karşı uygulamaları destekliyor.

ZONGULDAK 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.