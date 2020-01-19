Kotra; “ÇATES’in bir an önce üretime tekrar başlamasını istiyoruz”

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ZGC’yi ziyaret eden MHP MYK Üyesi Murat Kotra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

MHP MYK Üyesi Murat Kotra, Zonguldak Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette MHP İl Başkanı Varol Demirköse ve İl yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. ZGC Başkanı Derya Akbıyık Murat Kotra ve beraberindeki heyete ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. MHP MYK Üyesi Murat Kotra da ziyarette yaptığı konuşmada, MHP olarak Zonguldaklı yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi.

“Bugün Zonguldak değil ve bugün bir dizi ziyaretlerimiz olacak. Ben de bir Zonguldaklı kardeşinizim. Seçimlerde Zonguldak'ta görevli idim. Zonguldaklı gazeteci de çok yakın isim isim tanıyorum biliyorum. Çünkü ben Zonguldak'ın tüm yerel gazetelerini internetten de takip ediyorum. Zonguldak'ta hem ben hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok yakinen takip ediyoruz. Hatta iki gün önce de İstanbul Milletvekilimiz Zonguldak'taydı. Bugün de ben geldim bir istişare toplantımız olacak geçmişten bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nde Zonguldak'ta görev yapmış lider teşkilat ve davamıza sadakatle bağlı kalmış eski il başkanlarımız ve Zonguldak genelindeki eski ilçe başkanlarımız mevcut başkanlarımız kadın kollarımız Ülkü ocaklarımız da beraber istişare toplantımız olacak. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk ve keyif duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

“ÇATES’in bir an önce üretime başlamasını istiyoruz”

Gazetecilerin Çatalağzı termik santralindeki üretimin durdurulması sorusunu cevaplandıran MHP MYK üyesi Murat şunları söyledi:

“Çatalağzı Termik Santrali bölgenin ilk Termik santraldir. Zonguldak için çok önemlidir yaklaşık 500 kişi istihdam ediliyor. Ülkemiz için çok önemli, ilimiz için önemli, Zonguldak'ta üretilen kömür için çok önemli. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel sektör madencilik için çok büyük önem arz ediyor. Ürettiği enerji için çok önemli şimdi bacada bir filtre sisteminin olmadığından dolayı üretimi geçici olarak durduruldu. Biz bugünleri de tekrar yeniden üretimin başlatacağı duyumunu aldık. ÇATES‘in çevre ile ilgili değerlerinin de kriterlerin altında olduğunu bilgi olarak aldık. Şimdi firmalar eksiklerini tamamlayıcı adına da girişimlerini sürdürerek üretime devam edeceklerdir’ işçi çıkartma konusu olacağını zannetmiyorum” dedi.

“TTK’daki işçi sayısının düşmesinden üzüntülüyüz”

Bir Zonguldaklı olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaki işçi sayısının düşmesinden üzüntülü olduğunu ifade eden MHP MYK üyesi Murat Kotra şunları ifade etti:

“Şimdi ben Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli olan bir dedenin torunuyum dedem incir harmanından emekli oldu. Sabahleyin benim çocukluk yaşlarında çok iyi biliyorum evden nasıl çıktığını ve nasıl girdiğini biliyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak için çok önemli ülkemiz için çok önemli istihdam için çok önemli benim çocukluğumda 60 bin civarında işçi sayısı vardı şu anda 10 binin altında. Gönül ister ki Türkiye taşkömürü Kurumu eski günlerine dönsün. Türkiye taşkömürü Kurumu niye olması bu şehrin her şeyin iyi olması demektir. İnşallah Zonguldak eski günlerine döner.”

ZONGULDAK 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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