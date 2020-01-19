Devrek’te araç yayaya çarptı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aracın çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.



Olay, Devrek Cumhuriyet Alanı'nda meydana geldi. M.E idaresindeki 67 T 4160 plakalı araç yolun karşısına geçmeye çalışan R.E. adlı vatandaşa çarparak hafif şekilde yaralanmasına neden odu. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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