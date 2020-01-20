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67 Burda AVM’den farkındalık oluşturan kampanya

İHA

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor. 20 Ocak tarihinden itibaren geçerli kampanya kapsamında, 200 TL ve üzeri alışveriş yapan 67 Burda misafirleri ücretsiz mataranın sahibi oluyor. Kampanya ile su içme alışkanlığının geliştirilmesi ve tek kullanımlık pet şişe atıklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

67 Burda AVM’den farkındalık oluşturan kampanya

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor. 20 Ocak tarihinden itibaren geçerli kampanya kapsamında, 200 TL ve üzeri alışveriş yapan 67 Burda misafirleri ücretsiz mataranın sahibi oluyor. Kampanya ile su içme alışkanlığının geliştirilmesi ve tek kullanımlık pet şişe atıklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Açıldığı günden itibaren Zonguldak’ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 67 Burda AVM, 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine matara hediye ediyor. 20 Ocak tarihinden itibaren geçerli kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM’deki mağazalardan aynı gün içinde toplamda 200 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, matara sahibi oluyor. Kampanya, su içme alışkanlığının geliştirilmesini ve tek kullanımlık pet şişe atıklarının ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
500 adet stok ile sınırlı, her katılımcının aynı gün içinde yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar. Birbirinden keyifli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 67 AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Kampanya için detaylı bilgiye Esas 67 AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek.

ZONGULDAK

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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