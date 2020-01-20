TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı

İHA

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait müesseselerde 53 eski hükümlü alımı için başvurular Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü'ne bugün itibariyle başladı. Başvurular 24 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Kura çekimi ise noter huzurunda 15 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait müesseselerde 53 eski hükümlü alımı için başvurular Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü'ne bugün itibariyle başladı. Başvurular 24 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Kura çekimi ise noter huzurunda 15 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışmak üzere 2024 Ocak 2020 tarihleri arasında, kalorifer ateşçiliği, şoför, aşçı, demir yolu işçiliği ve yıkama makinesi operatörlüğü branşlarında toplam 53 eski hükümlü işçi alımı için başvurular başladı. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu yaptığı açıklamada, kuranın 15 Şubatta noter huzurunda gerçekleştirileceğini belirterek şöyle dedi:
"Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bugün için eski hükümlü ile ilgili 53 kişi alınacak bugün başvurularımız başladı. 20 Ocak ve 24 Ocak arası başvurular gece saat 12'ye kadar yapılabilecek. Yalnız 24 Ocak günü saat 5'e kadar il müdürlüğümüze ve hizmet merkezimize başvurular olacak. Onun dışında gece saat 12'ye kadar ALO 170 ve internet kanalı üzerinden başvurular devam edebilecek. Benim burada üzerinde durmam gereken husus şu il müdürlüğümüze ve hizmet merkezimize yapılan başvurularda hükümlü arkadaşlarımın mutlaka belgelerinin hazır olması gerekiyor biz bunları kontrollü olarak alacağız. Bilindiği gibi şoförlük sanatında 23 kişi alınacak bununla ilgili 1997 yılından önce eğer ehliyetini almışsa E sınıfı daha sonra almışsa C, E, D veya D, E, C sınıfı ehliyetlerin olması lazım. Aşçılık sanatında başvuracak olan adaylarımızın da belgesinde olması gerekiyor yine meydan ve çevre işçiliğine başvuracak adaylarımızın da ateşçi belgelerin olması gerekiyor. Sadece iki husus da demir yolu işçi sanatında ve lavabo işçiliğinde herhangi bir belge aramıyoruz. ilkokul mezunu olması ve diğer şartları taşıması lazım. Burada yaş konusu da çok önemli 18 ile 44 yaş arası olan kişiler başvuru yapabilecek. Noter kurası 15 Şubat 2020 tarihinde, noter huzurunda birebir çekilecek yani 53 kişi alınacaksa 53 kişi noter kurasından çıkacak yine Türkiye taş kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü sayı kadar da yedek çekilecek. Ben şunu duyurmak istiyorum kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse işe torpille alınmayacak. Başka türlü şeyler olacak gibi herhangi bir kuşkuya kapılmasın ben eski hükümlü arkadaşlarımızın orada bulunmalarını noter kuralarına birebir iştirak etmelerini ve her bir çekilişi gözleriyle görmelerini istiyorum. Kimler noter çekilişinden çıkarsa işe onlar başlayacak. Tabii ki şartlara uygun olursa yaş şartı vesaire bunlar gözden kaçmış olabilir. Neden olabilir çünkü biz kurumumuza kaydımızı yaparken sistem kabul etmez. Biz de bunu kontrol edeceğiz. Ama internetten ALO 170 den başvuru yapan arkadaşlarımız da beyan esasına göre başvuru olabileceği için bazı kriterlere uygun hareket etmiş olmayabilirler. O nedenle bu konuda çok dikkatli olsunlar boşu boşuna kuradan çıksalar dahi belgeler alınırken elenme durumları var. Ben bütün eski hükümlü arkadaşlarıma bu konuda şans diliyorum İnşallah ihtiyacı olan arkadaşlarıma çıkar diyorum."

ZONGULDAK

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
YEREL HABERLER Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
67 Burda AVM’den farkındalık oluşturan kampanya
YEREL HABERLER 67 Burda AVM’den farkındalık oluşturan kampanya
Dedesinden kalan para koleksiyonunu gözü gibi koruyor
YEREL HABERLER Dedesinden kalan para koleksiyonunu gözü gibi koruyor
Devrek’te araç yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te araç yayaya çarptı: 1 yaralı
Kotra; “ÇATES’in bir an önce üretime tekrar başlamasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Kotra; “ÇATES’in bir an önce üretime tekrar ...
Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok
YEREL HABERLER Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok
GMİS, “Rahşan Ecevit’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız”
YEREL HABERLER GMİS, “Rahşan Ecevit’in vefat haberini üzüntüyle ...
Fındık fiyatları 2 ayda 14 liradan 20 liraya yükseldi
YEREL HABERLER Fındık fiyatları 2 ayda 14 liradan 20 liraya yükseldi
Otomobili ile halk otobüsünün önüne geçip, tehlikeli hareketler yaptı
YEREL HABERLER Otomobili ile halk otobüsünün önüne geçip, tehlikeli ...
Kamyonet yoldan çıkıp su kanalına devrildi
YEREL HABERLER Kamyonet yoldan çıkıp su kanalına devrildi
Zonguldak ve Devrek protokolü Mimarlık ofis açılışında bir araya geldi
YEREL HABERLER Zonguldak ve Devrek protokolü Mimarlık ofis ...
Devrekliler kan bağışı kampanyasında sıraya girdiler
YEREL HABERLER Devrekliler kan bağışı kampanyasında sıraya girdiler
Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler
YEREL HABERLER Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk ...
Tapu memurlarına rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tapu memurlarına rüşvet operasyonunda 2 kişi ...
Hayırseverden BEÜ’ye anlamlı bağış
YEREL HABERLER Hayırseverden BEÜ’ye anlamlı bağış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X