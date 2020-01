İdlip için yardım kampanyası başlatıldı

Zonguldak Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile "Zonguldak olarak bir aradayız İdlib’in yanındayız" Hayır çarşısı açıldı.

Açılış törenine Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Memur Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç ile çok sayıda daire müdürü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve davetli topluluğu katıldı.

Açılış töreninde konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr Ömer Selim Alan, Zonguldak olarak bir arada olduklarını belirterek, "İdlib'in yanındayız mesajını vermek için, sıkıntı ile mücadele eden kardeşlerimize destek olmak için karınca kararınca Zonguldak olarak Zonguldak Belediyesinin ve Valimizin himayesinde bütün akrabalarımızla beraber güçlü bir destek olmak için bugün burada bir alışveriş yapıyoruz. 6 gün boyunca sürecek olan bu etkinliğimizde iblib deki kardeşlerimizin mağduriyetlerine merhem olmak için elimizden gelen desteği bütün Zonguldak'ta beraber vereceğimize inancımız tam. Nakdi yardımda bulunmak isteyenler için Kızılay hesap numaralarını zaten sizlere aktaracağız. Onun dışında biliyorsunuz soğukla ve açlıkla büyük bir mücadele var. Gıda olarak çocuk giysisinden odundan halısına kilimine battaniyesi kadar her şeye çok büyük ihtiyaç var. Cumartesi akşam bitireceğiz ve pazar gününden sonra da inşallah yardımlar yola çıkacak. Ben herkese destekler için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Erdoğan Bektaş ise, “Yardım faaliyeti adı altında her türlü yardımın kabul edildiği ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak bir organizasyon oluşturuldu ve onun açılışını yapıyoruz. Kışın ortasında komşularımızda çok büyük sıkıntılar var. Ülkemizin dört bir tarafında ciddi anlamda krizler çatışmalar var. Onları sonucun da çocukların, kadınların mağduriyetleri oluşuyor. İçişleri Bakanlığımız da bu işe el attı. Ben nerede bir sıkıntı varsa oradaki yarayı sarmaya çalışırım. Çalışmalar devam edecek. Her türlü yardıma müsait bir organizasyon var. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

