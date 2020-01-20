Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular

Sarayspor, FairPlay hareketi göstererek göz yaşları içinde kalan Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak tebrik etti.

Zonguldak'ta U14 Ligi finalinde Sarayspor, Zonguldak Kömürspor'u 42 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından bir tarafta sevinç olurken bir tarafta üzüntüye boğuldu. Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların göz yaşlarına hakim olamayarak yerde kaldı. Saraysporlu teknik heyet ve futbolcular Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak teselli etti. Ardından iki takım oyuncuları tribünlere koşarak kendilerine destek veren seyircileri alkışladı. Sarayspor'un bu Fair Play hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

ZONGULDAK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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