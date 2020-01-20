Dereye uçan araç alevler içinde kaldı: 1 yaralı

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Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Kaza sonrası alev alan araçtan AFAD ekiplerince çıkartılan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ZonguldakAnkara karayolu Gökgöl Tüneli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, galericilik yaptığı öğrenilen Ersin Çiloğlu (39), Ereğli’den satın aldığı araba ile tüneli geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dereye uçan araç çarpmanın etkisiyle alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparak, yangını kontrol altına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Çiloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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