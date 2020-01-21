Dereye uçan araçtan kurtulan şoförü, emniyet kemeri kurtardı

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde dereye uçarak yanan araç çekici yardımıyla bugün sabah saatlerinde olay yerinden alındı. Yaralı olarak kurtulan araç sürücüsünün hayatını emniyet kemeri kurtardığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde ZonguldakAnkara karayolu Gökgöl Tüneli mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, Ersin Çiloğlu (39), Ereğli’den satın aldığı araba ile tüneli geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dereye uçan araç çarpmanın etkisiyle alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparak, yangını kontrol altına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Çiloğlu’nun kaburgalarının kırık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından detaylar ortaya çıktı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan Ersin Çiloğlu'nun kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğu ve hayatını emniyet kemerinin kurtardığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürüyor.

ZONGULDAK 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.