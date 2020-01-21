Oyun oynarken 25 kuruş yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman; "Aileler bu yaştaki çocuklara dikkat etmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyun oynarken 25 kuruş yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi Zonguldak Kadın Doğum Çocuk ...

İHA

Zonguldak'ta, 1,5 yaşındaki E.İ.'nin oyun oynarken yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi. Tedavisi süren E.İ.'nin madeni parayı doğal yollarla çıkarması bekleniyor.

Oyun oynarken 25 kuruş yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman; "Aileler bu yaştaki çocuklara dikkat etmeli"

Zonguldak’ta, 1,5 yaşındaki E.İ.'nin oyun oynarken yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi. Tedavisi süren E.İ.'nin madeni parayı doğal yollarla çıkarması bekleniyor.
Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geçtiğimiz hafta madeni para yutması şikayetiyle doktora başvurdu. Röntgenleri çekilen küçük çocuğun midesinde 25 kuruşluk madeni parayı tespit edildi. Yemek borusuna zarar vermediği anlaşılan 1,5 yaşındaki E.İ., madeni paranın doğal yollarla çıkması için taburcu edildi. Takibi devam eden normal yolla çıkmaması halinde endoskopi ile çıkarılacağı öğrenildi.
Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu tür vak'aların bu yaşlardaki çocuklara çok görüldüğü ifade ederek “Özellikle küçük çocuklarda 1 yaş civarında merak dünyayı merak eden yaş grubu dediğimiz çocuklar her şeyi ağızlarıyla tadıp farkına varmak için önlerine ne geçerse eline ne geçerse ağızlarına götürerek yutabiliyorlar. Yuttukları zamanda bunları boğazdan yani soluk borusuna veya yemek borusuna kaçma ihtimalleri var. Özellikle soluk borusuna kaçtığı zaman ölümcül olabiliyor. Hayati tehlikesi çok yüksek. Bu duruma saatler içinde bronkoskopi dediğimiz yöntemle kameralı bir sistemle müdahale edip o bulunduğu yerden çıkarmak gerekiyor. Ola ki orada kalırsa tekrarlayan akciğer enfeksiyonları yapabiliyor. Hırıltı ve öksürük yapabiliyor. Soluk borusunu tam tıkarsa da ölüme yol açabiliyor. Bir diğer duruma yemek borusuna kaçma ihtimali. Yemek borusuna kaçan yabancı cisimler orada kalırsa da yemek borusunda delinme yapabiliyor. Sindirim sisteminin en dar yeri yemek borusudur. Buradan geçen yabancı cisimler oradan mideye oradan bağırsaklara sonrasında en sonunda dışkı yoluyla atılabilmekte. Özellikle ilk 48 saat içerisinde bu yutulan yabancı cisimler yemek borusunu geçtiyse yüzde 85’i dışkı yoluyla dışarı atılıyor. Geri kalan yabancı cisimler takılmadığı hareket ettiği müddetçe bazen bir haftaya kadar kalabiliyor. Fakat midede kalırsa buna endoskopi adı verdiğimiz kameralı sistemle bunun mideden çıkartılması gerekir. Asıl önemli olan yabancı cisimlerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamak. Oyuncakların içerisinde bulunan yassı pillerin içindeki alkali çok tehlikeli. Midede ya da bağırsak duvarında etkileşime girip delinmelere yol açıyor. Çok sayıda yutulmuş olan mıknatıs bağırsak ya da karın içerisinde birbiriyle yapışarak gene bağırsaklarda delinmelere yol açabiliyor. Bunları doktor gözetiminde hastanede yatırarak takip edilmesi gerekiyor. Hareket etmeyen bir cisim olursa da bunu ameliyatla çıkarıp alıyoruz” dedi.

“Normal yoldan çıkmasını bekliyor”
Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, hastanın takibinin devam ettiğini ifade ederek “Bu hastamız yirmi beş kuruş yutmuştu. İlk başta yabancı cisim büyük olduğu için yaşına göre çocukta morarma yapmıştı. Annesinin zamanında müdahalesi sırt çevirip vurmasıyla yemek borusundan midesine düşmüş. Sonrasında onu takibimize aldık. Bize geldiğinde yaşam bulguları gayet iyiydi. Öyle olunca takibe aldık. Aralıkla röntgen filmi çekerek takip etmekteyiz. Henüz daha çıkmadı hareket halinde ama ilerleyen günlerde çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

“Panik yapılmadan soğuk kanlılık korunması gerekiyor”
Son zamanlarda yaşanılan çocukların boğazına yabancı cisim kaçmasıyla ilgilide konuşan Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, “Eğer çocuğun bir şey yuttuğundan şüphe ediyorsa ailelerin panik yapmaması ve soğuk kanlılığını koruması gerekiyor. Ağızdan parmak sokarak kusturma yöntemi değil de ters çevirip sırtına vurarak baş aşağı bir şekilde müdahale edebilirler. Sonrasında en kısa sürede en yakın hastaneye getirerek bir doktora görünmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak BEÜ yeni programlarla nitelikli büyümesine devam ediyor
YEREL HABERLER Zonguldak BEÜ yeni programlarla nitelikli büyümesine ...
Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' dedi
YEREL HABERLER Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' ...
Dereye uçan araçtan kurtulan şoförü, emniyet kemeri kurtardı
YEREL HABERLER Dereye uçan araçtan kurtulan şoförü, emniyet kemeri ...
Acil serviste yüzük operasyonu nefes kesti
YEREL HABERLER Acil serviste yüzük operasyonu nefes kesti
Silahla boynundan vuruldu
YEREL HABERLER Silahla boynundan vuruldu
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Gencin imdadına AFAD yetişti
YEREL HABERLER Gencin imdadına AFAD yetişti
1,5 yaşındaki çocuk 25 kuruş yuttu, çıkarması bekleniyor
YEREL HABERLER 1,5 yaşındaki çocuk 25 kuruş yuttu, çıkarması ...
Dereye uçan araç alevler içinde kaldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Dereye uçan araç alevler içinde kaldı: 1 yaralı
Zehir tacirleri polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Zehir tacirleri polisten kaçamadı
Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti
YEREL HABERLER Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı ...
Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular
YEREL HABERLER Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular
Kasaplara hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kasaplara hijyen eğitimi verildi
İdlip için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER İdlip için yardım kampanyası başlatıldı
Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı
Muzaffer Badalıoğlu programla anıldı
YEREL HABERLER Muzaffer Badalıoğlu programla anıldı
Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaştı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile ...
Sokakta üşüyen kedi ısınmak için bu yolu seçti
YEREL HABERLER Sokakta üşüyen kedi ısınmak için bu yolu seçti
TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı
YEREL HABERLER TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alımı başvuruları başladı
Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
YEREL HABERLER Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
67 Burda AVM’den farkındalık oluşturan kampanya
YEREL HABERLER 67 Burda AVM’den farkındalık oluşturan kampanya
Dedesinden kalan para koleksiyonunu gözü gibi koruyor
YEREL HABERLER Dedesinden kalan para koleksiyonunu gözü gibi koruyor
Devrek’te araç yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te araç yayaya çarptı: 1 yaralı
Kotra; “ÇATES’in bir an önce üretime tekrar başlamasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Kotra; “ÇATES’in bir an önce üretime tekrar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X