Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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- ZONGULDAK´ta, Nurullah Recep Demirezen´in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

Ereğli´de yaşayan Nurullah Recep Demirezen, parmağına sıkışan yüzüğün çıkarılması için özel bir hastaneye gitti. Görevililerin durumu bildirmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi, Demirezen´in parmağına sıkışan yüzüğü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demirezen yapılan çalışmanın ardından itfaiye ve sağlık görevlilerine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.



ZONGULDAK 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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