AK Parti’den emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir süre önce Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hakan Çelik’i ziyaret ederek başarılar diledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, İl Genel Meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hakan Çelik’i makamında ziyaret etti. Ereğli İlçe emniyet Müdürü Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek AK Parti İlçe Başkanı Çakır ve beraberindekilere teşekkür etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’da Hakan Çelik’e yeni görevinde başarılar dileyerek, emniyetin her zaman yanında olduklarını söyledi. Çakır, Emniyet Müdürü Çelik’e görevinde başarılar diledi. Ziyaret gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

ZONGULDAK 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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