Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

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Zonguldak’ta kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.

Zonguldak’ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise vatandaşların alım gücünün olmamasından yakındı. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:

Soğan 3 TL Patates 3 TL, domates 10 TL, Biber 13, Kabak 7, Havuç 4, Marul 5, Patlıcan 8 TL’den alıcı bulurken meyvelerde ise mandalina 5 TL, Elma 7,5 TL, portakal 5 TL, ayva 6, armut 6 TL’den alıcı buldu.

ZONGULDAK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:26

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