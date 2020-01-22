Cinsel istismar sanığına beraat

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, A.T. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında, yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verildi.

Olay, geçen yıl ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Y.K., iddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı A.T.'yi beldedeki düğün salonunun bulunduğu yere buluşmaya çağırdı. Y.K., burada A.T.'ye cinsel tacizde bulundu. Y.K., olaydan bir süre sonra ise sosyal medyadan A.T. ile kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit ederek, tekrar buluşmak istedi. A.T. ise tehdit ve şantajlar sonrası Y.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma üzerine Y.K. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'hakaret', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı hazır bulundu. A.T. ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, A.T.'nin ifadesi, mesajlardaki beyanlar ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, 'istismar' suçunun oluşmasında kesin delil bulunmadığından sanığın 'cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından beraatine karar verdi. 'Tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesi kararlaştırıldı.



ZONGULDAK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.