Vali Bektaş, mini lavuar tesisini inceledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak’ta Akkurt Madencilik tarafından yapılan ve İstanbul Teknik Üniversitesi maden bölümü öğrencilerinin öğrenimi için bağışlanan mini lavuar tesisini inceledi.

Gelik beldesinde bulunan Akkurt madenciliğe ait minyatür lavuar ve lavuar tesisini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Maden Makineleri İmalatçıları Derneği Başkanı Murat Uzun, Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Müdürü Umut Sefer Güneş ile çok sayıda davetli topluluğu da incelemede hazır bulundu. Gezide yetkililer tarafından Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş’a İTÜ’ye gönderilecek olan mini lavuar tesisi hakkında bilgiler aktarıldı.

Yüzde 60 karla yapılan yerli ve milli minyatür lavuarı inceleyen Vali Erdoğan Bektaş, inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bektaş yaptığı açıklamada "Uzun zamandan beri yapmaya ve söylemeye çalıştığımız işler bugün görülür hale gelmiştir. Ekonomik ve milli kalkınma modelleri arasında bir kümelenme faaliyeti içerisindeyiz. Bu bir kümelenme ve yeni kalkınma modelleri arasından birisidir. Biz burada Zonguldak’ın gerçeklerinden hareket ederek il merkezinde bir maden bünyesinde maden makineleri üretimi konusunda bir kümelenme tasarlıyoruz. Zonguldak’ın gerçeği kömür ve maden ise o zaman bunu olması gerektiği şekilde yapmak zorundayız. Amerika’yı yeniden keşif etmemize gerek yok. Kömür aşağıda var ve kömür bir değerse bunun gereği yapılması gerekiyor. Zonguldak’ta rantabıl ve kabul edilebilir rakamlarla bir hale geliyor. Eğer tabii ki bu teknolojileri uygulamayı başarabilirsek. Biz de bu işin bir ucundan tutuyoruz kömür madenlerinde ve diğer madenlerde ihtiyacımız olan makineleri Zonguldak’ta var olan makine ve kültür birikimini devreye alarak kendimiz üretmek istiyoruz” dedi.

Uygun paydaşlar ile yerli ve milli ürünün büyük katkı sağlayacağını belirten Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu’da yaptığı konuşmasında “Yeraltı madenciliği bütün riskleri taşıyan bir sektördür. Biz Kurum olarak belirli yapılanmaları yaptık ve bu yapılanmalar bizim önümüzü açıyor. Bizim ocaklarda kullanılmak üzere yurtdışından aldığımız müştemilat malzemeleri vardır. Şu anda bunun dünyada uygulandığı yer yok. Tayland ve Çin’de bir kısım kullanıyor. Sayın valimizin öncülüğünde kurulan müştemilat yerleştirildi. Bizim yurt dışından 10 milyon TL’ye aldığımız müştemilat burada 4 milyon TL’eye imal edeceğiz. Biz kurumun tarihini değiştirecek önemli hamleler yapıyoruz. Bu hamlelerden bir tanesi de temsa üzerinden yerlileştirdik. Bu işin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesinin bir ucunda İstanbul Teknik Üniversitesi bir ucunda da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi vardır. Uygun paydaşları bulursanız onlarda kazanıyor sizde kazanıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Maden Makineleri İmalatçıları Derneği Başkanı Murat Uzun; “Ben bugün Maden Makineleri İmalatçıları Derneği Başkanı olarak çok mutluyum. İş adamlarımız Alaattin kurnaz ve Bahattin Kurnaz gerçekten madencilikle ilgili önemli bir yeri var. Madencilikte önemli bir hizmet yerine getirecek İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İş adamı Bahattin Kurnaz ise; “ Nes Max 11 olarak önce Ocak’tan çıkaracağımız kömürün destek mekanize dediğimiz sistemini geliştirdik. Ocaktan çıkan yıkamak için daha verimli bir cihaz geliştirdik umarım hayırlı olur” dedi.

ZONGULDAK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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